Fuerte información sobre la exnovia de Locho Loccisano: "No quiere hablar para no hundirlo"

El romance de Locho Loccisano con Majo Martino que nació en El Hotel de los Famosos no estaría exento de polémica. Yanina Latorre lanzó una bomba al asegurar que él estaba saliendo con una joven cordobesa que era su novia y a quien hoy le pediría silencio.

“Locho mandaba cartas a la chica con la que estaba saliendo y recibía otras de ella. No era una novia formal, pero estaba saliendo desde el 2 de enero con esta chica de Córdoba. Él lo contó en la casa, pero esa parte no salió al aire. Todos los chicos que estuvieron en el reality saben de la presencia de esta chica”, aseguró la panelista en LAM.

“Se conocieron por Instagram y el 2 de enero ella viajó a Buenos Aires y comienzan un vínculo a la distancia, yendo y viniendo, pero entró a la casa estando con ella. Majo sabe que existe esta chica. La chica tenía vínculo con los padres de él y así le mandaba las cartas”, reveló, mientras aseguraba que hoy la relación está terminada.

"Ahora es la ex de Locho porque la limpió. La tiene a su cuidado, no quiere que dispare a lo bonzo ni que hable. Dicen que si habla va a caer muy mal la personalidad de él. La tiene contenida, le dice que no hable". G-plus

POLÉMICA CON LOCHO Y SU SUPUESTA NOVIA CORDOBESA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Ahora es la ex de Locho porque la limpió. La tiene a su cuidado, no quiere que dispare a lo bonzo ni que hable. Yo le rogué, casi que me prostituí y no hubo manera de que hable. Una amiga de ella está muy odiada con Locho, que es la que pasa la información, dice que si habla va a caer muy mal la personalidad de él. La tiene contenida, le dice que no hable”, lanzó, filosísima.

Y sumó más datos sobre la relación que tenía el ex Combate con la chica. “Eran novios, salían, veía a la madre de Locho, pasó el Día del Padre con ellos. No la pasó y no la pasa bien. Ella estaba enamorada de él y él está como loco con Majo. La chica no quiere hablar en caliente para no hundirlo”, disparó.

"Al principio él le decía que todo era parte del guión y que le servía el romance para llegar a la final. Ella le creyó todo lo de las cartas y el tipo, estratega, se enamoró y se calentó". G-plus

“Al principio él le decía que le servía el romance para llegar a la final. Ella le creyó todo lo de las cartas y el tipo, estratega, se enamoró y se calentó. Majo sabía que él recibía las cartas, pero lo que pasa es que ella también se enamoró”, dijo, sobre el vínculo que él mantiene con la periodista tras la competencia.

“Cuando salió del programa le dijo que no estaba saliendo con Majo, que era toda una estrategia para el reality y no la veía porque ella se vino a Buenos Aires para verlo. ¿Qué le decía? Esta noche salgo con los chicos y se iba a la casa de Majo. Después ella veía que él hacía vivos desde la casa de Majo. Yo si soy la piba, estoy acá contando todo”, cerró.