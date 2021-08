Fuerte frase de Yanina Latorre al hablar de su pelea con Débora D'Amato: "La odio pero la rescato porque me está defendiendo en ese programita"

Si bien el vínculo entre Yanina Latorre y Débora D’Amato parece ser irreconciliable, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reafirmó su postura con respecto a su colega, pero destacó su labor en A la tarde.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reveló que un periodista deportivo fue letal con su análisis al recordar el escándalo de Yanina y la infidelidad de su esposo, Diego Latorre. Y luego de descartar que se tratara de D’Amato, la angelita sorprendió con sus declaraciones en vivo.

Así fue el ida y vuelta de Ángel con Yanina:

Ángel: -Hay tres personas que hablaron mal de vos. Hay una que te va a sorprender más porque viene del lado del mundo del deporte y se metió con vos y tu marido por aquel tema (de la infidelidad).

Yanina: -Me estoy calentando. ¿Es periodista deportiva?

Yanina Latorre: "A Débora D'Amato la odio, pero tengo que rescatarla. Me da pena que esté trabajando en A la tarde porque es muy buena periodista". G-plus

A: -Sí, pero no es Débora D’Amato.

Y: -No, Débora D’Amato no es porque ella me está defendiendo bastante. Yo no me amigo, tengo un rencor, pero cuando alguien hace cosas bien en ese programita que trabaja donde me pegan a diario y en el que la conductora (por Karina Mazzocco) trabaja de linda… Débora me defiende con cosas coherentes no porque me chupe las medias.

A: -El día que te critique volvemos al odio extremo…

Y: -No, igual la odio, pero tengo que rescatarlo. Me da pena que esté trabajando ahí porque es muy buena periodista.

A: -Lo sabía, quería reafirmarlo.