Fuerte frase de Verónica Soldato tras la escandalosa separación de Horacio Cabak: "Todavía no puedo odiarlo"

El lunes pasado, los 27 años de matrimonio en absoluto bajo perfil de Horacio Cabak y Verónica Soldato llegaron escandalosamente a su final, luego de que la mujer del conductor decidiera hacer público que le encontró a su marido conversaciones con otras mujeres.

Tras elegir a Ángel de Brito como su confidente mediático, Verónica dialogó por WhatsApp con el periodista y conductor de LAM sobre su firme postura de no reconciliarse con el padre de sus tres hijos.

"De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando que me mete los cuernos. Por eso no me voy a arreglar con Horacio. Acá él tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro", dijo Soldato, en los mensajes que Ángel leyó en LAM.

Luego Verónica explicó por qué tomó la firme decisión de hacer pública la conflictiva ruptura con el conductor: "Yo quise que se supiera para no quedarme con la angustia porque si no él se hubiera ido de casa, todo el mundo me hubiera preguntado a mí".

Tras una pausa de su crudo relato, Verónica Soldato sentenció: "Él es el culpable. Él trajo toda esta basura a la familia. Me parece bien que él se saque la careta de la cara y explique lo que pasó. No lo odio, no puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupan son los chicos".