El nuevo romance de Pampita generó una enorme ola mediática. La modelo blanqueó su romance con el empresario Mariano Balcarce, al poco tiempo de confirmar su separación de Pico Mónaco. Y, a tres semanas del inicio de la relación, la diosa le presentó su flamante pareja a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de sus diez años de amor con Benjamín Vicuña.

Envuelta en un torbellino de críticas, Pampita salió a defenderse y lanzó una fuerte frase sobre su pasado con el galán chileno. “Me molesta que digan que salgo con uno y con otro. Soy una mujer y una madre intachable. Soy una mujer con muchos valores”, comenzó la modelo, en una entrevista con la revista Caras.

“Cuando he estado en pareja con el padre de mis hijos, te puedo asegurar que he sido intachable. Y si después el amor resultó como resultó, no está en mis manos. Son cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquier mujer. Con mi vida amorosa, he hecho lo mejor que he podido”, completó la diosa.