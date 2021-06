Fuerte frase de Nicole Neumann sobre la ex de su novio, Manu Urcera: "La fama es tan peligrosa como atractiva"

La semana pasada, Nicole Neumann no solo se convirtió en noticia por blanquear su noviazgo con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera, sino por la irrupción en los medios de Micaela Álvarez, joven neuquina con quien el automovilista vivió una historia de amor durante seis años.

Marcela Baños contó en Intrusos que Micaela cruzó a su ex, en un paseo que él estaba tiendo con la modelo en el Sur y que les dijo de todo. "Le dije, con una palabra no muy educada para la televisión, '¿le contaste que nosotros... (estuvimos) el sábado?'", dijo Micaela en una nota telefónica, asegurando que seguía teniendo encuentros íntimos con Urcera, mientras él ya había comenzado un vínculo con Nicole.

Con el escándalo resonando fuerte, y con una presencia activa de la exnovia del piloto en los medios, el cronista de Intrusos le preguntó a Neumann por el conflicto y ella "ignorando" el pasado de Urcera, pero súper picante con Micaela por su explosión mediática.

"La fama es tan peligrosa como atractiva. Uno que está hace tanto tiempo en los medios está un poco acostumbrado a que estas cosas también sucedan".

"Yo estoy trabajando, haciendo de mamá y viviendo un presente muy lindo. No me engancho en esas cosas. No me engancho con pesados, ni con ex que no me corresponden. Nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo, ni con mi presente", comenzó diciendo Nicole, seria.

Luego, Gonzalo Vázquez le preguntó si creía que el escándalo vivido se podría filtrar, y Nicole Neumann lanzó una tremenda frase, direccionada, sin nombrarla, a Micaela Álvarez: "Es un juego que... La fama es tan peligrosa como atractiva. Uno que está hace tanto tiempo en los medios está un poco acostumbrado a que estas cosas también sucedan".