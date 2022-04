Fuerte frase de Mica Viciconte a Fabián Cubero sobre su relación y sus hijas: "Le dije que no me imagino estar con alguien que no tenga hijos"

A cuatro años y medio de comenzar su relación de pareja con Fabián Cubero, y faltando días para que nazca su bebé Luca, Mica Viciconte contó en qué la cambió construir una familia con un hombre que ya era padre.

Fabián Cubero tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio de más de diez años con Nicole Neumann.

"Antes de Fabi, no había salido con nadie que tengas hijos. Por supuesto que me contó todo el proceso, hay que adaptarse, uno tiene miedos: que los chicos te rechacen porque sos la nueva novia de papá. Es todo un mundo", dijo Mica en Viaje Chef, en diálogo con Robertito Funes Ugarte.

"Yo aprendí lo que está bien, lo que está mal. Aprendí a convivir, a entender. A la más chiquita la conocí cuando tenía dos años y medio. Y para mí era todo nuevo. Había cosas que no sabía cómo manejar, que no sabía", agregó la campeona de MasterChef Celebrity 3.

En ese marco, Mica Viciconte reveló la especial y fuerte frase que le dijo a Cubero: "Un día le dije 'no sé si me imagino estar con alguien que no tenga hijos'. Disfruto estando sola con Fabi y disfruto hacer planes con las chicas".

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA PRESENCIA DE LAS HIJAS DE CUBERO Y NEUMANN EN LA FINAL DE MASTERCHEF

Pese a las diferencias personales, y las propias de Fabián Cubero, con Nicole Neumann, Mica Viciconte pudo coronarse campeona de MasterChef Celebrity 3 acompañada por las hijas de su pareja, Indiana, Allegra y Sienna.

Sin embargo, la presencia de las menores en el programa de TV no evitó las especulaciones ni que se refloten viejos conflictos.

Lejos de polemizas, Mica destacó: "Los chicos son mucho más sabios que los adultos. Siempre".