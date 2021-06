Fuerte frase de Martín Baclini tras mostrarse meloso con Cinthia Fernández: "Solo ella y yo sabemos lo que hemos vivido"

Sin dar indicios previos, Cinthia Fernández compartió un picante video con su ex, Martín Baclini, que sorprendió. ¿El motivo? Se muestran a punto de darse un apasionado beso mientras suena un tema de Jimena Barón.

En este contexto, el empresario admitió que extraña mucho la vida que tenía con Cinthia y a las tres hijas de ella con Matías Defederico. "Estoy convencido de que la etapa más linda de un ser humano es estar enamorado. No hay etapa más linda que enamorarse de una mujer y estar con una sola. Si me das a elegir, elijo siempre eso", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y habló de su situación sentimental actual: "Estoy solo, no salgo con nadie y no veo a nadie. Aprovecho para hacer otras cosas que no suelo hacer en pareja".

Antes de cerrar, recordó lo feliz que fue con Cinthia y se mostró conento por el acercamiento. "Es que es el estado más lindo. Sí, todo lo que viví con esa mujer fue muy grande. Solo ella y yo sabemos lo que hemos vivido. Estoy convencido de que a la larga todo se iba a acomodar. Y se acomodó. Ella admitió que se equivocó al decir todo lo que dijo de mí", sentenció, contento.

¿Reconciliación en puerta?