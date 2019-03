NO LA QUIERE EN SU EQUIPO

A mediados de febrero, la desvinculación de Nicole Neumann de Cortá por Lozano generó polémica. Su salida coincidió con las vacaciones de Verónica Lozano y el arribo de Jimena Barón como reemplazo de la conductora, por dos semanas.

Automáticamente las versiones periodísticas apuntaron a que la modelo se habría alejado del ciclo de Telefe porque no quería ser la panelista de Barón, la exnovia de Matías Tasín, hoy también expareja de Neumann. Sin embargo, Nicole se ocupó de desestimar el rumor.

Cuando el tema parecía aquietarse, Lozano terminó confirmando la versión inicial: "Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa", dijo a Primiciasya.com.

Analizando el tema con ironía, Jorge Rial lanzó al aire en Intrusos una picante inquietud que dio pie a una lapidaria devolución de Marcela Tauro. "Mi pregunta es, ¿la televisión argentina puede sobrevivir a la falta de Nicole Neumann? Estamos hablando de una manera... como si la extrañáramos", dijo el conductor, luego de que algunos de sus colegas manifestaran que la blonda había sido una "panelista funcional" al ciclo.

Fue entonces que Tauro se expresó sin rodeos: "A mí había cosas que me gustaban, que me divertía. Pero viéndolo de afuera, como yo soy trabajando, en dos días la hubiera mandado a cag... Porque nosotros venimos de la vieja escuela. Si ya al segundo programa viene y te dice 'dejé mal la camioneta' y entra tarde al aire...", expresó Marcela, quien ya había cuestionado el accionar de Neumann como panelista, ni bien se desató el escándalo: "¿A ustedes les divertiría tener una compañera que falta cuando quiere? Y encima no habla".