Fuerte frase de Laurita Fernández sobre la posibilidad de volver con Nicolás Cabré: "Esta vez ya no"

Desde que Laurita Fernández (31) se enamoró de Nicolás Cabré (41) a mediados de 2018, la pareja atravesó varias crisis y separaciones, y la que se blanqueó hace dos semanas habría marcado el final definitivo de la historia de amor.

Así lo expresó Laurita cuando Pía Shaw le preguntó si en este último tiempo "habían vuelto", a lo que la exconductora de El Club de las Divorciadas sentenció en Los Ángeles de la Mañana: "No. Esta vez ya no. Ya no".

Sin detallar la fecha de la ruptura Laurita contó que está separada "hace ya… (bastante)", y para salir de la incomodidad que le generaba referirse a si situación sentimental bromeó con Ángel de Brito: "Me tenés que presentar gente".

Más sobre este tema Nicolás Cabré reveló si practicaría el poliamor tras separarse de Laurita Fernández: "Soy bastante pacato; no podría"

LAURITA FERNÁNDEZ, SOLTERA CODICIADA

De todas formas, Laurita Fernández reconoció que son varios los hombres que intentan seducirle, aunque ella por el momento no se haya interesado por ninguno.

"Me escriben por Instagram, pero yo no le doy bola a eso", contó.

Al final, Laurita Fernández se indignó entre risas: "Me escriben deportistas y esas cosas. Pero me da mucha bronca porque he visto mensajes, entré (a sus cuentas) ¡y tienen pareja! Son casados. Es tremendo. Ya para lío tuve mucho".