Fuerte frase de la China tras dejar de seguir a Paula Chaves en las redes: "Me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume"

La decisión de Eugenia “la China” Suárez de dejar de seguir en las redes a Paula Chaves terminó de confirmar el fin de la amistad luego de que la modelo tomara partido por Zaira Nara en el escándalo de su hermana Wanda con Mauro Icardi y la actriz.

Ahora, luego de que Paula entrevistara a Nicolás Cabré en Cortá por Lozano (en el ciclo donde está reemplazando a Vero Lozano) y hablara de Rufina (la pequeña que la China tuvo con el actor), Eugenia dio que hablar en Instagram Stories.

“Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", rezó la publicación que posteó la ex de Benjamín Vicuña (con quien tiene a Amancio y Magnolia) en la red sin detallar si sus palabras tenían un destinatario.

EL ALEJAMIENTO DE PAULA CHAVES DE CHINA SUÁREZ

En noviembre pasado, Paula Chaves visitó Cortá por Lozano y se metió con reservas en el conflicto que enfrentó a la China Suárez con Wanda Nara y destacó su incondicional amistad con Zaira.

"Es horrible (lo que pasó), pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", había dicho la modelo y conductora.

Tomando partido por Zaira Nara y minimizando la amistad que tenía con China Suárez, Paula Chaves agregó: "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo".

