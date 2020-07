Fuerte frase de Cathy Fulop de cómo afectó el libro Abzurdah a Oriana Sabatini: "Era la guía de ella, los padres tenemos que tener cuidado"

Cathy Fulop se mostró sumamente movilizada por el posteo de su hija Oriana Sabatini sobre sus problemas alimenticios en una profunda entrevista que le dio a Los Ángeles de la Mañana.

Oriana reveló en Instagram junto a un video al natural: “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”.

Cathy reflexionó sobre la publicación de su hija: “Lo que me puede alegrar es que esto le sirva a chicas adolescentes. Porque creo que ella en su momento de adolescencia necesitó un referente cuando no los había”.

Fulop contó que el libro Abzurdah, en el que la autora Cielo Latini relata sus propios trastornos alimenticios, influyó de manera negativa a Oriana: “Es más, había un libro que se llama Abzurdah, que era la guía de ella en ese momento. Yo me enteré después. Cuando me pidió el libro, yo se lo compré pero no sabía”.

Sobre el libro, que luego fue adaptado al cine con el protagónico de China Suárez, aseguró: “A veces los padres tenemos que tener cuidado con lo que leen los chicos porque ella lo tomó como un referente. Y su generación lo tomó como referente. Como que 'está bien estar súper flaca, cortarse'”.

En ese momento, Maite Peñoñori le comentó: “Cielo Latini cuenta cosas tremendas en ese libro, incluso que solo comía un sobrecito de edulcorante por día”.

Y Cathy comentó: “Sí, eran cosas así y eso fue el referente de una generación. Por suerte Ori se ha rodeado de mucho amor, cada cabeza es un mundo y a veces como padre uno se siente impotente. Hay que buscar ayuda”.