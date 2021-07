Fuerte frase de Ángel de Brito sobre la vida amorosa de Luciana Salazar: "Doy fe de que salió con gente que la niega"

En pie de guerra judicial y mediático con Martín Redrado, Luciana Salazar sorprendió al confesar sin filtro que engañó a su expareja, con quien vivió más de siete años de amor, con muchas idas y vueltas.

"Le fui infiel muchas veces, pero me las perdonó", dijo la participante de La Academia en un juego de preguntas y respuestas que tuvo con sus seguidores en Instagram, a fines de junio.

Su impensada declaración puso bajo la lupa a Facundo Moyano, uno de los hombres con los que Luli habría tenido un affaire cuando el economista aún formaba parte de su vida.

"A Luciana la niegan mucho, pero yo doy fe de que ha salido con gente que la niega. No lo digo por este caso, de Matías Pellegrini". G-plus

Luego de haberla tenido a Salazar en el móvil de LAM, en el que volvió a hablar de Redrado, Ángel de Brito lanzó una fuerte frase sobre la misteriosa vida amorosa de Luciana. El pie para su picante declaración se lo dieron sus “angelitas” invitadas del viernes.

Más sobre este tema Luciana Salazar reveló si Martín Redrado estaba al tanto de sus reiteradas infidelidades: "Él ya sabe todo"

"A Luciana, este tema de soltar, que tan bien hace, no le funciona", disparó Matilda Blanco. Acto seguido, Majo Martino recordó la versión de romance de Luli con el futbolista Matías Pellegrini, y disparó: "Ayer hablé con el jugador de fútbol Matías Pellegrini, de 21 años, y me dijo que no pasó absolutamente nada con Luciana, que siempre salieron con amigos. Y me dijo que le parece raro que (el rumor) salga ahora, porque esto fue en enero. Le sonó raro, a estrategia".

Conociendo parte del historial sentimental de Luciana Salazar, el conductor de LAM expresó, filoso: "A Luciana la niegan mucho, pero yo doy fe de que ha salido con gente que la niega. No lo digo por este caso".