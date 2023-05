El fuerte exabrupto de Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona, con un notero: "No me rompan"

A tres semanas de que Leopoldo Luque quede imputado junto a siete personas más por la muerte de Diego Maradona, Intrusos quiso tener su palabra. Gonzalo Vázquez, cronista del ciclo, quiso entrevistarlo pero el neurocirujano reaccionó con agresiones, muy molesto.

“La reacción que tuvo deja bastante que desear”, presentó el notero el momento en el que Luque estallaba por tener la cámara del ciclo de Flor de la Ve en su casa de Temperley.

“No me rompas las pelotas”, fue lo primero que dijo al entrar a su domicilio en su auto al ver al periodista que lo consultaba por la causa. Pero no quedó ahí.

"¡Dejá de hinchas las pelotas en mi casa! ¡¿No se cansan?! ¡Se dejan de romper las pelotas un poquito!". G-plus

EL ENOJO DE LEOPOLDO LUQUE, EL MÉDICO DE DIEGO MARADONA, TRAS QUEDAR IMPUTADO POR LA MUERTE DEL DIEZ

“No rompas los huevos, flaco. Ya te dije que no voy a hablar. No me rompas las pelotas”, volvió a repetir cuando se marchaba el médico de su casa conduciendo una moto.

Ante la insistencia del cronista, Luque siguió con la misma postura. “Te dije que no. ¡No me rompas las pelotas!”, lanzó.

“Estás procesado por homicidio”, indagó el notero. “¡Dejá de hinchas las pelotas en mi casa! ¡¿No se cansan?! ¡Se dejan de romper las pelotas un poquito!”, estalló, furioso marchándose del lugar.