El fuerte encontronazo de Romina con Coti en Gran Hermano 2022: "No juego a mentir y traicionar"

Tras quedar a un paso de la final de Gran Hermano 2022, Romina estuvo en El Debate… ¡y en uno súper agitado! La participante, a la que Santiago del Moro le contó que tendrá un premio por quedar en el cuarto lugar, tuvo varios cruces y, por supuesto, tuvo un cara a cara con Coti.

“Coti es una persona que yo quería. No sé qué habrá pasado, pero yo sí dije que me molestó porque más allá de que sea un juego. Hay que respetar el juego de cada uno, pero no me gustó lo que pasó”, aseguró la exdiputada frente a quien era su amiga y aliada.

“Dijo que siempre íbamos a ser amigas, que no nos íbamos a votar. Ella estaba en todo su derecho. Nunca te traté de gorda ni te maltraté. Siempre te escuché y traté como a las chicas”, se defendió la participante, mientras la joven correntina la escuchaba.

Coti: "Me dijiste que era mala persona y que había que respetar el juego del otro. Yo jugaba con Cone y no entré a esa casa a hacer amigas". G-plus

ROMINA SE ENFRENTÓ CON COTI EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO 2022

“Tengo mis equivocaciones como cualquier persona, las tengo, no soy perfecta. Ni a Camila. Si lo hizo les pido disculpas, no me di cuenta”, siguió, pero la novia de Alexis la enfrentó.

Coti: "Es tu forma. Yo no juego así. Mentir y traicionar no es mi forma". G-plus

“Ella dice que puede tener sus equivocaciones y yo también. Simplemente me dijiste que era mala persona y que había que respetar el juego del otro. Yo jugaba con Cone y no entré a esa casa a hacer amigas”, lanzó, picantísima en alusión a la jugada que quebró su relación.

“¡Lo hubieras dicho, Coti!”, arrojó Romina, haciendo que la influencer se moleste. “Es mi juego, respetá mi juego. Si tu hija se sacó una foto conmigo y sabe separar las cosas”, le dijo, provocando una fuertísima frase. “Es tu forma. Yo no juego así. Mentir y traicionar no es mi forma”, remató Romina. ¡Tremendo!

