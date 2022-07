Luciana Salazar la acusó de censurarla y Flor de la Ve le respondió: "Vos alimentás toda esta novela"

Sin pasar por alto la denuncia que hizo Luciana Salazar en la que aseguró que Flor de la Ve la censuró en Intrusos, la conductora del ciclo de América recogió el guante e hizo un fuerte descargo al aire.

"Antes de empezar, me quiero detener en una polémica que me tiene involucrada y que tiene que ver con Luciana Salazar. Antes de llegar al canal, me empiezas a llegar un montón de mensajes de diferentes periodistas diciéndome que ella está diciendo que está censurada en este programa, que no la llamamos y que esperaba un llamado mío”, comenzó diciendo la presentadora.

Además, destacó que no la une ningún vínculo con la modelo: “Yo no tengo ni tu teléfono, Luciana. No sé por qué debería llamarte cuando nunca hablamos para nada. Creo que ni te felicité para el nacimiento de tu hija Matilda, es decir, no tenemos una amistad. Así que no siento que te tenga que llamar".

Asimismo, reveló que el malestar de Luciana nació cuando en el programa hablaron del casamiento de su ex, Martín Redrado, con Lulú Sanguinetti: “La ira de Luciana nace por algo que pasamos ayer acá. Lo primero que quiero decir es que estoy feliz con la producción que tengo y con los programas que armamos diariamente. Y teníamos temas muy importantes para tratar”.

“Lo del casamiento de Redrado fue como una perlita en el final, hicimos algunos chistes. Claramente, vos alimentás toda esta novela porque se está casando él en Italia y vos estás casualmente allá”, continuó.

Por otro lado, disparó fuerte contra la actitud de Salazar: "Hay algo que me pasa a mí como espectadora y es que durante muchísimos años no hablabas, todo era confidencial. Ahora, de golpe, de la noche a la mañana, siento que querés utilizar a los medios para dar tu testimonio de no sé qué. Ayer el protagonista era Redrado. Lo que ustedes tengan que resolver es problema suyo porque no sabemos, nunca está claro y ya pertenece a su intimidad”.

Y cerró, tajante: “Entonces, te voy a agradecer que no nos digas lo que tenemos o no tenemos que hacer porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Simplemente quería decirte eso, y acá tenés las puertas abiertas cuando quieras”.