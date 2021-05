Fuerte descargo de Dani La Chepi, harta de las 'agresiones' en las redes sociales: "Utilicen otro término si me quieren insultar"

Famosa en el mundo de las redes sociales y de la radio, Dani La Chepi vio potenciada su popularidad con su participación en MasterChef Celebrity 2, reality de Telefe en el que demostró que, además de ser muy buena compañera, se defiende bien en la cocina.

Activa en Instagram, La Chepi dejó de lado la simpatía y el humor con el que se dirige a sus tres millones de seguidores y descargó su malestar sin filtro, ante el intento de ser atacada con una palabra que no es un insulto, "camionero", por el modo en el que se expresa.

"Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, que no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término 'camionero'", comenzó diciendo Dani, visiblemente molesta.

"Me llama la atención que utilicen como insulto el término 'camionero'. Dicen 'eh, no pronunciás las eses. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Utilicen otro término si quieren insultar". G-plus

Luego, agregó: "Dicen 'eh, no pronunciás las eses'. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias. Buenas noches. Que duerman lindo".

Vale recordar que el año pasado, Dani La Chepi se puso de novia con el chofer de un camión de recolección de residuos Javier Cordone, al principio de la cuarentena estricta por el coronavirus, cuando en su barrio aplaudían a los trabajadores esenciales que le ponían el pecho a la pandemia, saliendo a trabajar.