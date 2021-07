Fuerte descargo a cámara de Ángel de Brito contra Jorge Rial: "No se le cae la cara, nunca vi a alguien tan caradura"

Lejos de la televisión tras su inesperada renuncia a TV Nostra, Jorge Rial analiza lo que pasa en la televisión y en el mundo del espectáculo, terreno que le es familiar, a través de las redes sociales.

Sin filtro y con dureza, el jueves, el conductor hizo una picante observación del programa de Ángel de Brito, tras ver a Karina la Princesita hablando a corazón abierto en Los Ángeles de la Mañana de su lucha legal con exmúsicos, por la que está perdiendo mucho dinero. Además de la tristeza que siente por haber perdido a su tía y por la muerte de su exsuegro, el padre del Polaco.

"Impresionante el sincericidio de @kari_prince en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos", tuiteó Rial.

"Karina va a estar en el duelo (de La Academia) y, seguramente, la semana que viene vendrá a charlar con nosotros. Y todos los que se quisieron colgar del tema, de Rial, para abajo, hablen de sus vidas". G-plus

Activo en Twitter, Ángel de Brito no permitió que Rial tilde de "picadora de carne" a LAM y le respondió con contundencia: "No tiene vergüenza el choca Fititos... Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi nadie tan cara rota. Él se cagó en sus compañeros y habla de empatía". Acto seguido, el conductor de retuiteó tremendos mensajes de usuarios que le refrescaron la memoria a Jorge Rial sobre su pasado periodístico, en el que afectó a personas como a Beatriz Salomón con su trabajo.

Pero la contienda no quedó en el plano de las redes sociales. Este viernes, Ángel explicó por qué Karina la Princesita no fue a LAM y arremetió sin filtro contra su colega. "Karina va a estar en el duelo (de La Academia) y, seguramente, la semana que viene vendrá a charlar con nosotros nuevamente. Y todos los que se quisieron colgar del tema, de Rial, para abajo, hablen de sus vidas", comenzó diciendo De Brito, mirando a cámara.

Dando por concluido el tema, Ángel De Brito agregó, lapidario: "Rial, ¿hablando de picadora de carne? ¿¡Rial!? La verdad es que no se le cae la cara. Nunca vi a alguien tan caradura".