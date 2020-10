Fuerte definición de Rocío Oliva al hablar de una posible reconciliación con Diego Maradona: "Eso sería retroceder mucho"

Pese a que Rocío Oliva y Diego Maradona decidieron tomar rumbos distintos y ponerle punto final a su noviazgo, las preguntas referidas a su etapa en la vida del Diez siguen siendo una constante en las entrevistas que brinda. Y lejos de esquivarlas, la jven responde sin tapujos sobre sus sentimientos.

Luego de remarcar que su relación con Maradona “ya es pasado”, la panelista de Polémica en el bar despejó las dudas sobre por qué no apostaría a una reconciliación con él: “Sería retroceder mucho. Yo estoy muy bien, estoy contenta haciendo lo que me gusta”, comenzó diciendo.

“Sería volver a dejar de hacer todo lo que construí y lo que quiero seguir construyendo con mis trabajos. Es la regla: estando al lado de él, no lo hacés. Eso lo acepté y después, cuando decidí separarme, quise hacer mi propio camino. Pero en su momento lo acepté, no me molestó ”, agregó, sin titubeos, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, Rocío recordó cómo era cuando conoció al exfutbolista “Yo era un poco anti-Maradona en ese momento, era muy hincha de River. En casa no gustaba mucho la idea de Maradona. Cuando lo conocí, dije ‘sí es bueno, sí es caballero, sí es romántico’. Tiene esa parte Diego, que es muy atento y a cualquier mujer le gusta eso”.

A su vez, reconoció las dificultades que atravesó cuando le llegaba un atractivo desafío laboral: “Yo he escuchado muchas propuestas lindas de trabajo, me he ilusionado mucho y cuando era el momento de poder cerrar alguna propuesta, me decían que no. Yo preguntaba cuál era el problema y me decían ‘no queremos tener problemas, nos da miedo’. Sé que hubo llamados, no a todas las propuestas laborales, pero a algunas sí. Me pude generar. Era gente que mandaba él”.

Por último, la entrevistada reconoció que haber sido novia de Maradona le hizo más difícil formar nuevas parejas: “Ahora un poco menos porque está claro que no estoy con él, pero algunos huyen a los problemas. Creen que Maradona es sinónimo de problemas. Hay gente que vive muy bien, tranquila y no tiene ganas de sumar un problema. Entonces, por ahí, busca evitarlo. Pero ya va a llegar la persona indicada”.