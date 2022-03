Fuerte definición de Estefi Berardi sobre Mica Viciconte: "La competencia saca lo peor de ella, a mí me hizo llorar"

Estefi Berardi describió a Mica Viciconte en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) como alguien de personalidad competitiva y contó cómo fue trabajar con ella en Combate.

“La competencia saca lo peor de ella a un nivel que no le importa nada. A mí me hizo llorar, me decía cosas en el grupo, que era un desastre, que era un queso, que era malísima en lo que hacía, que me dedique a otra cosa”, reveló la panelista.

Sin filtros, Estefi contó hasta qué punto se llevaban mal: “Lo decía de verdad, ella si podía me sacaba de ahí y era mi trabajo igual que el de ella. Estoy hablando de la competencia, no hablo de la intimidad”.