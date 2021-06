Fuerte definición de Ángel de Brito sobre los hermanos Caniggia: "Los veo como víctimas de sus padres"

El fuerte exabrupto que Charlotte Caniggia tuvo con Ángel de Brito en La Academia de ShowMatch –y que desató la furia de Pampita- no estuvo ajeno en el debate que hicieron en Los Ángeles de la Mañana. Y lejos de mostrar enojado con lo sucedido, el conductor sorprendió con su análisis en vivo.

“Quiero aclarar que con Charlotte tenemos mucha confianza, trabajamos hace muchos años. Estos diálogos no son para tener al aire pero por ahí son los que tenemos en un pasillo. No la voy a justificar porque queda feo lo que dijo en televisión pero creo que ella, haciendo exceso de la confianza que tenemos, lo dijo sabiendo que yo no me iba a enojar. Para los demás sonó tremendo”, expresó De Brito.

“Tampoco pretendan que Charlotte sea la embajadora de Francia porque fue criada por Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. ¿Ustedes escucharon hablar a Mariana? Bueno, los hijos son de la misma manera. Lo mismo pasó con Alex cuando salió de MasterChef. Son las herramientas que esos chicos tienen y hacen lo que pueden”, agregó.

Y cerró, tomando partido por la última eliminada del certamen: “A mí, sinceramente, en ese sentido, los veo como víctimas de sus padres. Me dan como un poco de pena. Sobre todo por Charlotte porque la veo muy sufrida y es una chica buena; y creo que la que más sufre en esa familia”.