Fuerte defensa del Leopoldo Luque, el médico de Maradona, ¿contra las hijas de Diego?: "Hablan estupideces"

Horas después de que Dalma, Gianinna y Jana Maradona declararon en la Justicia, se dictaminó un allanamiento para el doctor de Diego Maradona, Leopoldo Luque. Sensibilizado, el médico dio una conferencia de prensa para defenderse y lanzó filosas frases ¿dirigidas a las hijas del Diez?

“Yo estuve en el entierro, en el velorio y en todo momento con él porque yo sabía que él lo quería así. Yo vi mucha gente que, la verdad, no había visto nunca y después que se diga que yo no estuve con él, no lo puedo creer”, lanzó, a TN al tiempo que daba su versión sobre una pelea con Diego que habría terminado con un empujón.

“Diego me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba, esa era la relación con Diego, como la de un padre con un hijo, con un padre rebelde”, destacó, al tiempo que se desligó de las responsabilidades médicas.

"Que hablen las estupideces que están diciendo, no hacen más que dañar la memoria de Diego porque Diego me quiso siempre". G-plus

“Yo soy neurocirujano y lo que yo hacía era llevarle un médico clínico, un gastroenterólogo. Lo acompañaba hasta el dentista porque si no tenía alguien al lado Diego no se sacaba ni una muela. Así funcionaba, por eso que hablen las estupideces que están diciendo, no hacen más que dañar la memoria de Diego porque Diego me quiso siempre”, lanzó Leopoldo Luque, enfático con la voz quebrada por la emoción.