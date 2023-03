Fuerte declaración de amor de China Suárez a Rusherking: "No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste"

Desde que comenzó su historia de amor, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores su día a día en pareja, los viajes que realizan juntos y las románticas declaraciones de amor que se dedican.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz y cantante dio detalles de cómo le cambió la vida el músico desde que se conocieron: “Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido”, comenzó diciendo la China en un posteo que subió a Instagram Stories junto a una postal donde se lo ve al músico abrazándola mientras le da un cálido un beso en la mejilla.

“No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, agregó, dejando en claro el mal momento que estaba atravesando antes de que Rusherking le diera todo su amor, tanto a ella como a su familia.

“Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, cerró la mamá de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, muy enamorada.

Por su parte, el cantate reposteó la publicacion de su novia y le devolvió el gesto con más palabras de amor y un emji de un corazoncito rojo: “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”.

¡China Suárez y Rusherking, más enamorados que nunca!

CHINA SUÁREZ VIAJÓ A SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE VIVE LA FAMILIA DE RUSHERKING, Y MOSTRÓ UN DULCE GESTO QUE TUVO SU SUEGRA

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.