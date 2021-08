Fuerte decisión de Carolina Haldemann tras contar que se quedó sin voz: "Estoy pasando por un momento de ansiedad y cerré mi Instagram"

Carolina Haldemann tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram y le mandó un sincero mensaje a sus contactos más cercanos para explicarles el motivo. La panelista está sufriendo una fuerte ansiedad como consecuencia de no poder hablar "bien" por el problema de salud que atraviesa y la dejó sin voz.

"Hola a todos, cerré mi cuenta de Instagram porque estoy pasando por un momento de ansiedad que me genera el no poder volver hablar bien, no poder volver a trabajar y la presión de no tener una fecha o un panorama certero de plazos debido a mi problema de salud", expresó.

Y contó en detalle por qué dio un paso al costado de Instagram. "Siento que no tengo nada que mostrar ni que compartir con mis seguidores por el momento. Decido, aunque sea por un tiempo, transitar este camino de manera privada a fin de calmar la ansiedad y la angustia que me genera este proceso. Gracias por estar conmigo", sentenció, agradecida por el apoyo.

Recientemente, a la conductora de Canal 26 le diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe.

"Por más de que físicamente hoy no lo pueda hacer, sé qué todo va a estar bien y que lo voy a lograr. Como todo lo que uno se propone en la vida", había dicho sobre cómo enfrenta su problema de salud.