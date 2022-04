Fuerte dato de Estefi Berardi sobre Camila Homs tras la separación de Rodrigo de Paul: "Ella tenía la esperanza de que él vuelva"

Confirmado el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Estefi Berardi dio detalles de cómo Camila Homs, expareja del futbolista y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, está atravesando la mediática ruptura.

"Ya conté que con este tema me han querido callar porque Camila la está pasando re mal. La exmujer de De Paul tiene dos bebés chiquitos. El más chiquito tiene 8 meses", comenzó diciendo la panelista en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

En comunicación directa con Camila, Berardi continuó: "Ella está harta de que se hable tanto del tema. Me dijo: 'Cuando empecé a salir con Rodri él no era tan famoso'. Ellos están juntos desde muy chiquitos. Entiendo que esto le cueste. Es una situación complicada".

Teniendo en mente del fuerte posteo de la expareja de Rodrigo de Paul, opinando de las mujeres que “se meten” en la vida de hombres con familia, Pampito retrucó: "Yo la vi en su cuenta de Instagram provocando. Porque si te querés guardar, te molesta tanto que se haga mediático, no contestas preguntas al público".

Ante dicha intervención, Estefi reveló un fuerte dato sobre Camila Homs, tras la separación del futbolista: "Pero me parece que se cansó. Ella habla ahora porque el tema (de Rodrigo y Tini) ya salió a la prensa. Antes, ella tenía la esperanza de que él se canse y vuelva. Esto no me lo dijo ella, me lo dijo el entorno".

CAMILA HOMS HIZO UN PICANTE POSTEO

En la previa a que las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, enamorados en Ibiza, salieran a la luz, Camila Homs, expareja del futbolista, opinó sin filtro de las mujeres que se meten con hombres casados.

"¿Team China o team Wanda?", le preguntaron en una historia de Instagram. Sin hacer alusión a dichas famosas, Camila reflexionó muy picante.

"No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias", escribió Homs, sin hacer mención explícita al romance de Rodrigo y Tini.