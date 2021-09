Fuerte dato de la charla que la moza habría tenido con la China Suárez sobre su supuesto encuentro con Benjamín Vicuña: "Le dio detalles físicos"

Majo Martino se indignó al oír el inicial descargo de Marianela, la moza con la que Benjamín Vicuña habría tenido un affaire en Córdoba, y reveló la charla que la camarera habría tenido con China Suárez al respecto.

"Le dio detalles físicos a la China de su marido", anticipó la panelista de LAM, quien cuenta con la información que le brindó Estefanía Berardi, integrante de Mañanísima que sacó a la luz la explosiva versión.

Molesta con la reacción de la joven cordobesa de no querer entrar en polémicas, la "angelita" agregó: "Esta chica, Marianela, habla que no quiere 'destrucción'. Pero lo que me contó Estefanía Berardi fue que, en su momento, él (Benjamín) le habría dado su celular y, al día siguiente, cuando ella le dice a sus compañeros de la pizzería 'miren, tengo el celular de Benjamín Vicuña', se dio cuenta que la había bloqueado".

"Esta chica, Marianela, habla que no quiere 'destrucción'. Pero le escribió a la China Suárez para darle detalles físicos de su marido, en ese momento", dijo Majo Martino.

"Cuando vio esa situación, esta chica, que dice ahora que no quiere hacer nada destructivo, le escribió a la China Suárez para darle detalles físicos de su marido, en ese momento", completó Majo Martino, aportando más detalles de la supuesta infidelidad de Vicuña a Suárez, actualmente separados.

Fuerte descargo de Marianela, la moza de la pizzería de Córdoba: "Nunca pasó nada con Benjamín Vicuña"

"De mi boca no van a salir palabras destructivas", dijo Marianela, en comunicación con Ángel de Brito en LAM, sobre la versión de affaire con Benjamín Vicuña en 2019.

Sin negar el rumor, horas más tarde, la moza cordobesa emitió un fuerte descargo en Instagram en el que echó por tierra un encuentro íntimo con el actor.

"Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo no es cierto, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema!", aseguró Marianela.