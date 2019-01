Fuerte cruce de Sol Pérez con David Kavlin, al debatir sobre exposición del cuerpo y feminismo: "Si pensás eso sos un ignorante"

El debate vía redes sociales que mantuvieron Jimena Barón con Julia Mengolini, cuando la periodista cruzó a la actriz por su exposición del cuerpo y cuánto aporta a la lucha del feminismo, derivó en una discusión picante entre Sol Pérez y David Kavlin.

Sol: "Si pensás eso sos un ignorante. Si viene una chica con un escote tremendo en las tetas, y te dice 'andate por esa puerta porque hay un incendio' y vos no podés salir del escote de la chica, entonces sos un pajero. Te lo digo con todo el amor del mundo. Es el mensaje que estás dando". G-plus

Desde un móvil en Mar del Plata para Gente opinando, ciclo de Net TV, Sol defendió a Jimena y el periodista se mostró alineando al pensamiento de Julia: "No puedo creer cómo existe tanta violencia de una mujer a otra. No entiendo lo que le dijo Julia a Jimena. Es un poco esto de que si tenés un short no podés salir a la calle porque estás provocando al otro", empezó diciendo la modelo, pero Kavlin disintió. “Uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero el problema es que esto es al menos contradictorio, nadie necesita una excusa para mostrar el cuerpo, basta con tener un buen pensamiento y no mostrar el culo", la cruzó el panelista a Pérez.

David: "Yo creo que hay momento y momentos históricos. Hoy, en la lucha que hay desde el feminismo para romper con los estereotipos del machismo, no contribuye una chica mostrando el tujes por más que después diga una frase de Kafka". G-plus

“Vos luchás para que no te vean como un buen cuerpo y cuando tenés la chance de que se fijen en cómo pensás, la desaprovechás. Es como si el feminismo peleara por ganar igual que el hombre y que pretendan bajarle el sueldo a los hombres y no ganar más las mujeres”, continuó el conductor del ciclo. "Yo creo que hay momentos y momentos históricos. Hoy, en la lucha que hay desde el feminismo para romper con los estereotipos del machismo, no contribuye una chica mostrando el tujes por más que después diga una frase de Kafka", siguió.

Sol: "Molesta la libertad del otro. El error está en el que mira. Si te quiere cosificar, te va a cosificar igual aunque tengas una túnica". G-plus

Molesta, Sol lo atacó con dureza: "No, estás equivocado. ¿Qué es lo que no contribuye? Si pensás eso sos un ignorante. Si viene una chica con un escote tremendo en las tetas, y te dice 'andate por esa puerta porque hay un incendio', y vos no podés salir del escote de la chica, entonces sos un pajero. Te lo digo con todo el amor del mundo. Es el mensaje que estás dando", lanzó, ofuscada. "No me tengo que tapar para que el otro se sienta bien”, remarcó la ex "chica del clima". "Molesta la libertad del otro. El error está en el que mira. Si te quiere cosificar, te va a cosificar igual aunque tengas una túnica", finalizó, sembrando tensión en el aire.

David: “Me extrañó sobremanera que alguien del nivel intelectual y simpatía de Sol ante la falta de argumentos dialécticos incurra en un insulto. Igual perdone el exabrupto. Considero que las mujeres tienen todo el derecho de mostrar lo que quieran". G-plus

"En estos términos yo no puedo discutir porque se está faltando el respeto", se quejó Kavlin. Y argumentó: "No estoy diciendo que una chica (que quiere dar un mensaje) no use un short, digo que no contribuye si ella puede decir lo mismo sin mostrar el culo".

Más tarde, David Kavlin hizo su descargo en Twitter: “Me extrañó sobremanera que alguien del nivel intelectual y simpatía de @solperez ante la falta de argumentos dialécticos incurra en un insulto. Igual perdone el exabrupto. Considero que las mujeres tienen todo el derecho de mostrar lo que quieran. Pero estimo que en la lucha por sus derechos no necesitan postear sus cuerpos acompañando frases en pos de su empoderamiento. Basta solo con contemplar su intelecto. Es momento de que la sociedad que puso tantos ojos en cuerpos cosificados pueda ver más en profundidad. Aún existen (lamentablemente) quienes ante un cuerpo torneado poca atención le prestan a un pensamiento con sustancia. Aún pareciera que no llegamos a la pulpa por quedarnos en la cáscara. Si @solperez cree que por esto soy "pajero". Tal vez sea cierto que me ‘provocan’ las mentes brillantes hasta el orgasmo intelectual”, escribió el periodista.