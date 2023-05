Fuerte cruce de Mauro Icardi con Pochi de Gossipeame tras la difusión de los audios de Cande Lecce: "Te lavaste las manos"

Mauro Icardi cruzó fuerte a Pochi de Gossipeame luego de que en Entrometidos difundieran los audios de su supuesta amante, Cande Lesse, y mostró pruebas de su versión.

“Sos mentirosa. Ya te lavaste las manos y le pasaste la pelota a la ‘protagonista’… estás dejando mucho que desear en este trabajo en el cual hay gente que sí sabe hacerlo”, le dijo el esposo de Wanda Nara.

En otra historia, el futbolista agregó: “Te adjunto pruebas, y una vez más Pochita… cuando hables de mí, pensalo dos veces. Cada cosa que hablaste de mí nunca acertaste ni una… ya me aburriste”.

Acto seguido, Mauro se encargó de publicar en su cuenta oficial de Instagram una seguidilla de imágenes en las que muestra dónde y con quienes estaba, con fecha y hora, en el momento en que supuestamente tuvo los encuentros con Cande Lesse.

LA RESPUESTA DE POCHI DE GOSSIPEAME A MAURO ICARDI

Después de que Mauro Icardi le respondiera con todo a Pochi de Gossepeame, la panelista de Entrometidos lo retrucó y también le contestó a través de sus redes: “Dale, mostralas así terminamos con este circo que tanto amas”.

“Tu nivel de ensañamiento conmigo me sorprendió. La protagonista me buscó a mí. ¡Te pensas que soy de 4 copas y me podes asustar! Habla con la protagonista si para vos es una mentira, deja de perjudicarte y violentarte”, le dijo Pochi a Mauro.