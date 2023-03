Fuerte crítica de Yanina Latorre a Romina de Gran Hermano 2022: "Una beba de meses no te reconoce como mamá"

Antes de que Romina de Gran Hermano 2022 tenga un emotivísimo encuentro con sus tres hijas, Mia (12), Feli (3) y Nina (1), luego de convertirse en finalista, Yanina Latorre lanzó una dura opinión sobre la decisión de la exdiputada de ingresar al programa siendo madre, en especial, de una hija de 5 meses.

Todo comenzó cuando Nazarena Vélez se diferenció de la participante. “Lo que yo considero, que no significa que vos lo vivas de la misma manera, es que a mí me costaría muchísimo, para que me vaya bien laboralmente, dejar a un bebé de cinco meses. Por mí y por mi hijo me vuelvo loca”, reconoció.

“Si la ve sufrir de esa manera, imagínate la criatura”, deslizó, mientras Yanina iba más allá y admitía que ella tampoco podría, lanzando una cruda opinión.

"Un bebé de cinco meses cuando pasan cuatro meses de no ver a la mamá no la conoce más. La está criando otra persona. Es la mitad de su vida".

YANIINA LATORRE CUESTIONÓ A ROMINA DE GRAN HERMANO 2022 POR DEJAR A SU HIJA DE CINCO MESES

“¡El bebé no la conoce! Hablalo con un psicólogo. Un bebé de cinco meses cuando pasan cuatro meses de no ver a la mamá no la conoce más”, aseguró la panelista histórica del ciclo, quien ya se había mostrado súper ácida sobre el momento.

“La está criando otra persona. Es la mitad de su vida”, afirmó, mientras se dirigía a Nazarena. “Vos te independizaste, te costó, estuviste mal económicamente veinte mil veces y no los dejaste a los pibes y te metiste en Gran Hermano”, comparó.

En ese momento, la madre de Barbie Vélez se mostró comprensiva. “No, pero hay que ponerse en el lugar de la mina. Capaz la estaba pasando mal”, aseveró.