Fuerte crítica sin filtro de Ángel de Brito a Jorge Rial: "¿Por qué está tan altanero y soberbio? No me importa lo que opine"

La semana pasada, Jorge Rial analizó sin filtro a algunos de sus colegas y programas de espectáculos en las redes sociales.

El periodista disparó sin dudar contra Ángel de Brito. Rial calificó a LAM como "picadora de carne" al ver una nota de Karina la Princesita, rompiendo en llanto por juicos laborales millonarios que está perdiendo, y apuntó contra la postura del conductor, ante una entrevistada quebrada.

En pie de guerra, Ángel no se quedó callado y le trucó en Twitter: "No tiene vergüenza el choca Fititos... Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi nadie tan cara rota. Él se cagó en sus compañeros y habla de empatía".

"¿Por qué Rial está tan altanero, soberbio, con los demás? Leí que en preguntas y respuestas de Instagram que habló de mí, me chupa un huevo lo que opine". G-plus

A pocos días del filoso ida y vuelta en las redes, De Brito aprovechó la presencia de Marina Calabró como "angelita invitada" para hablar del abrupto fin de TV Nostra y volvió a arremeter contra el ex conductor de Intrusos.

"Yo no objeto su decisión, era su programa. Pero siento que no confiaba en mí. Igual, no creo que lo haya hecho para joderme la vida, ni a Diego Ramos ni a Ángela Lerena", comenzó diciendo Marina, tras concluir su relación personal y laboral con Jorge, decepcionada.

"Y habló de Pallares, de Lussich, del nuevo Intrusos y fue despectivo con el programa". G-plus

Siguiendo sus palabras, Andrea Taboada acotó: "¿Por qué te deja de seguir en las redes?". Dicha consulta fue el puntapié para que De Brito lance una filosa ironía al respecto: "¡Uy, eso es tremendo! ¡Eso es fatal! Perdiste un seguidor… Se pudo haber aburrido de seguirte en las redes".

Emitida su picante opinión, Ángel de Brito utilizó una pregunta a Calabró para dejar en claro que no le interesa lo que su colega diga o piense de él, ¡pero lo hizo sin filtro! "¿Por qué Rial está tan altanero, soberbio, con los demás? Leí que en preguntas y respuestas (de Instagram) habló de mí, me chupa un huevo lo que opine, y habló de Pallares, de Lussich, del nuevo Intrusos y fue despectivo con el programa".

En el mismo tono desafiante, y lejos de calmar las aguas, Marina Calabró le contestó con una de las declaraciones que Jorge Rial disparó contra Ángel: “Dijo que está muy arriba, que no te escucha”.