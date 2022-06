Fuerte crítica de Rodrigo Lussich a China Suárez tras verla en la piel de Susana Giménez: "Actuó horrible"

En un especial de Los Escandalones dedicado a Susana Giménez, Rodrigo Lussich lanzó una fuerte crítica contra la China Suárez, luego de verla interpretando a la diva en la serie de Sandro, que se realizó en 2018.

"Lo de la China, en la serie de Sandro, fue fallido… La China Suárez, horrible actuando... Decía ‘¡me muero!’. Esa es una muletilla de Susana, que usó 30 años después. La caracterización fue fuera de época. Asquerosa", disparó el conductor de Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Susana Giménez, muy dura con Jorge Rial: "Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle"

Desaprobando la actuación de la joven artista, Paula Varela también comentó: "A Susana no le gustó. ¡Pésima! Susana se sintió ridiculizada".

"Lo de la China, en la serie de Sandro, fue fallido… Horrible actuando... La caracterización fue fuera de época. Asquerosa". G-plus

LA CRÍTICA DE SUSANA A LA CHINA SUÁREZ

Cuatro años atrás, cuando se estrenó la serie sobre la vida de Sandro, Susana Giménez coincidió con la China Suárez en un prestigioso evento y le dijo en la cara que no estaba conforme con su caracterización.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña reaccionó incómodo cuando le preguntaron por el posteo que China Suárez le dedicó a su hijo Beltrán

“No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Lo hable con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier, y le dije 'no me gustó'. Decía cosas fuera de época, como: 'Mi amor’, ’Me muero’, y yo no había empezado ni con la televisión”, le dijo Susana a Perfil, en 2018.