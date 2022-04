Fuerte crítica de Luli Fernández a China Suárez: "No le importa que el matrimonio de Wanda y Mauro haya decidido seguir"

En diálogo directo con Wanda Nara, y tras confirmar que la China Suárez le envió un nuevo mensaje a Mauro Icardi, Luli Fernández compartió su dura opinión sobre la actriz, apuntando al hecho de que es casado.

"Yo, personalmente, creo que existió el encuentro entre la China y Mauro. Ellos estuvieron juntos, pasaron un montón de cosas, pero no todo. Y para la China quedó algo pendiente", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo, remontándose a la cita que Suárez e Icardi tuvieron en París, en septiembre pasado.

Luego, Luli disparó muy fuerte contra la China Suárez: "A ella no le importa que como matrimonio hayan decidido seguir adelante. Ella insiste, insiste e insiste".

WANDA NARA, FUERTE CONTRA LA CHINA SUÁREZ POR ESCRIBIRLE A ICARDI

Luli Fernández mostró en Socios del Espectáculo el chat que mantuvo con Wanda Nara, furiosa con la China Suárez por intentar retomar contacto con su esposo, Mauro Icardi, mientras ella estaba de visita en la Argentina.

"Esto me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", le escribió la empresaria a la panelista por WhatsApp.

"No le importa nada. Lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", arremetió Wanda, haciendo tácita alusión al inicio del romance de Suárez con Nicolás Cabré, cuando estaba casado con Eugenia Tobal, quien perdió su embarazo.

Luego, Wanda Nara agregó: "Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema".