La fuerte confesión de Selena Gomez sobre su noviazgo con Justin Bieber: "Fui víctima de abuso emocional"

Durante muchos años, Selena Gomez y Justin Bieber fueron la pareja más buscada por fotógrafos y medios que no querían perderse el minuto a minuto de este noviazgo que se había ganado los corazones de sus fanáticos.

Sin embargo, en una profunda entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR, la cantante contó la parte más difícil que debió atravesar en su relación de casi ocho años y que tuvo su punto final en marzo de 2018.

"Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos", reveló Selena que además afirmó haber experimentado "abuso emocional" por parte de su exnovio.

"Creo que es algo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo. Estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte", agregó la ídola pop, que supo canalizar gran parte de su desamor con el tema Lose You to Love Me (Perderte para quererme) de su nuevo álbum Rare ya que -según sus palabras- "no obtuvo un cierre respetuoso". "Había aceptado eso, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho", manifestó.

Y cerró: "Es una canción que dice 'tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso'. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo".

En la actualidad y cuatro meses después de romper con Gomez, Bieber comenzó a salir con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2018 y un año después, volvió a casarse en una segunda boda religiosa.