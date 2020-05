Fuerte confesión de Juana Viale sobre la posibilidad de volver a ser madre: "No sé si puedo, tuve varias situaciones complejas de salud"

El último domingo fue muy especial para Juana Viale quien por insistencia de Gabriel Oliveri, panelista de Pampita online, terminó relatando su historia de amor con Agustín Goldenhorn, su novio. En medio de esa charla manifestó sus dudas sobre la posibilidad de ser madre en el futuro.

“¿Tendrías más hijos?”, preguntó Gabriel, quien es director de marketing y comunicación del Four Seasons Hotel Buenos Aires, haciendo que Juana se sincere. “No lo sé. No sé si puedo. Tuve varios hijos por cesárea y varias situaciones complejas de salud, pero estoy abierta al universo siempre”, contó la actriz, que es madre de Ámbar (17), Silvestre (12) y Alí (8).

Además Juana, en 2011, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al perder un embarazo en la semana 36 por el que le tuvieron que hacer una cesarea de urgencia tras ser diagnosticada con la muerte del feto.

También en el mismo ciclo la actriz se refirió a si pasaría por primera vez por el altar: “A mí me encantaría que suceda lo que tiene que suceder, lo que la vida me tiene que dar. A mí me encantaría que vaya a hablar con mi papá”, lanzó, risueña con su pareja en el estudio.