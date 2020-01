Fuerte comparación de Julieta Prandi sobre el escándalo del chancho y la dictadura: "Me recordó a la gente que tiraron en el río"

El escándalo desatado tras la viralización de un video donde se ve un chancho siendo arrojado de un helicóptero a la pileta de Federico Álvarez Castillo está en boca de todos. Y muchísimos famosos se pronunciaron en contra del repudiable hecho.

Entre ellos, Julieta Prandi. La modelo y actriz brindó un móvil a Intrusos, donde realizó una fuerte comparación del episodio con los vuelos de la muerte que tenían lugar durante la última dictadura en nuestro país.

“Te soy honesta, el primer impacto que tuve cuando vi el video se relaciona a la dictadura. Me hizo acordar a eso. Horrible. Me recordó a la gente que tiraron en el río... me pareció súper cruel”, aseguró, generando polémica en las redes por sus palabras.

Enojada, Prandi continuó: “Me contaron que el cordero falleció del susto en el aire de un paro cardíaco antes del impacto, eso me dijeron, pero no sé… De todas formas, muera en el aire o me muera por el impacto me parece un horror injustificable. No hay escrito que lo pueda justificar o salvar, me parece espantoso. La verdad fue horrible”.

Sobre Álvarez Castillo y su mujer, la modelo Lara Bernasconi, dijo: “A él no lo conozco. A ella sí, he trabajado con Lara en la agencia de Ricardo Piñeyro y tengo buena onda. Me asombra porque recuerdo haber hecho producciones con ella comprometidas por la defensa de los animales, contra el uso de las pieles”.

“Me impactó muchísimo, me parece repudiable el que lo tira, el cómplice, el que se ríe, toda la gente que estaba ahí. Es un horror. A mí me envenenaron a mis perros hace unos años. El que mata a un animal así, por diversión o crueldad, es igual de asesino que el que mata a una persona para mí”, cerró indignada.