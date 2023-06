El fuerte comentario de Manu Urcera que habría desatado la pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero

La abogada de Fabián Cubero confirmó en Intrusos que Indiana, la hija mayor del exfutbolista con Nicole Neumann, denunció a su mamá por "violencia familiar". En este contexto, se supo que el piloto de carreras tendría mucho que ver en el distanciamiento de su futura esposa y la adolescente.

En Socios del Espectáculo revelaron que una fuerte frase de Manu habría sido la que detonó el distanciamiento entre Nicole e Indiana, que devino en una denuncia de la adolescente contra su madre.

"Cubero está dolido, me pongo en el lugar de un papá que sabe que a su hija le habrían dicho ‘Otra vez estos quilombos con esta pendeja de mierda’. Esa habría sido la frase que habría detonado, entre muchas cosas que estaba viviendo, que Indiana decidiera irse de la casa de su madre", expresó Adrián Pallares, revelando el tremendo comentario que habría ocasionado que Indiana se fuera a vivir con su papá y Mica Viciconte. ¿Qué dirá Nicole?

YANINA LATORRE CONTÓ UN DURO ANTECEDENTE EN LA ESCALADA DE FABIÁN CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

En este marco, Yanina Latorre retomó la palabra y contó que la Justicia le impuso una multa a Fabián Cubero porque “revocó, sin fundamento alguno, una autorización de viaje, y después las chicas fueron y dijeron ‘quiero viajar’”.

“Cuando pasó que revocó de la nada los permisos de las chicas para salir del país, Nicole lo apela, van todos a la Justicia y él se presenta diciendo que no quiere que las hijas viajen porque ella era violenta", relató la panelista de LAM.

“Intentó ahí la primera denuncia. La jueza cita a las niñas y ellas dijeron que querían viajar con la madre (esto viene desde el año pasado), y que la madre no era violenta. Ahí, la jueza les devuelve el permiso y le pone una multa a Cubero”, redondeó, antes de explicar qué pasó con la mayor de las hijas.

“Lo de Indiana fue paulatino porque empezó queriéndose ir. Al principio ella la veía cada quince días, y hablaba, y después fue menor el contacto. De hecho, ella sigue hablando, pero con monosílabos. La nena le habla poco”, reconoció, antes de contar la injerencia que tuvo Cubero en el tema.

“En el juzgado obligaron a un revinculación, Nicole se presentó, pero la nena no porque Cubero dijo que, si él no iba, no se hacía, porque él no quiere que la nena se encuentre sola con la nena ni con la psicóloga”, cerró Yanina.