Fuerte comentario de L-Gante en pleno escándalo con Tamara Báez: "Un día la vi llorando en una historia y al otro siendo Madonna frente a la cámara"

En medio de su escandalosa separación de Tamara Báez, con quien mantiene un litigio judicial por la cuota alimentaria de Jamaica –la hija que tienen en común- L-Gante habló de las repercusiones que despertó los posteos de su ex llorando en unos videos que subió a Instagram Stories, hablando del robo que sufrió en su casa y de sus últimas declaraciones dando por sentado su romance con Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Marina Calabró recordó la nota que dio Tamara en A la tarde: “Tu ex está convencida. La vi el otro día en el programa de Karina Mazzocco y dijo ‘sí, a mí me consta que están juntos (por L-Gante y Wanda) porque me lo contó alguien del entorno de él’. También dijo que duermen juntos”, atinó a decir la invitada.

Sin embargo, el cantante lo negó: “Yo te digo que no es así y te agregaría algo más pero no digo nada. Lo que diga Tamara, allá la gente que le crea, yo no voy a hablar mal de ella”.

Tras escucharla, Luciana Salazar habló del mal momento que podría estar pasando la madre de su pequeña: “Indudablemente está sufriendo y no es lindo ver sufrir a una mujer”.

Pero una vez más, L-Gante mantuvo su postura: “Supuestamente (está sufriendo) porque hace unos días vi unas historias en Instagram de ella llorando, y al otro día vi que era Madonna frente a las cámaras… qué sé yo. Obvio que nadie sabe cómo es y yo respeto todo lo que piensa cualquiera”.

“No lo sé si Tamara está enamorada porque hay algunas cosas que alguien que siente amor, no lo haría. Con amor no me estarían haciendo lo que me hacen”, continuó.

Y cerró, firme: “Algo que quiero decir es que yo nunca me negué a brindarle algo a mi hija. Simplemente es eso. Después, que me crean o no. Solo por el hecho de confiar porque varias veces me aconsejaron ‘hacé que firme cuando le das algo porque después cuando se dé vuelta la persona, no lo va a contar’”.

FUERTE REPROCHE DE L-GANTE QUE SORPRENDIÓ A MIRTHA LEGRAND EN VIVO

Luego de ser presentado como uno de los invitados a la mesa de La Noche de Mirtha, L-Gante protagonizó un tenso momento al aire al hacerle un fuerte reproche a Mirtha Legrand por un comentario que le hizo fuera de cámara y que no vio con buenos ojos.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, atinó a decir la conductora, en referencia a la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez, de quien se acaba separar recientemente en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

Tras escucharla, el músico sorprendió a todos con su comentario: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Pese al clima que se generó, Mirtha trató de ponerle humor y contestó, entre risas: “. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró el joven, serio, a la vez que Marina Calabró –también invitada al ciclo de eltrece- intentó sortear el momento con un “sana, sana”.

