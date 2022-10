Fuerte análisis de Dalma Maradona sobre la relación de Ojeda con Claudia Villafañe: "A Verónica le gana el odio que le tiene a mi mamá"

Después de que en agosto pasado Verónica Ojeda se cruzara con Claudia Villafañe en el ciclo de Jorge Rial (luego de que la ex del Diez expresara su molestia a raíz de las fulminantes declaraciones de Mario Baudry en su contra respecto a la herencia de Diego), Dalma Maradona rompió el silencio.

Invitada al piso de LAM, Dalma reveló que Villafañe está en pleno litigio legal con Ojeda: “Mi mamá tuvo una mediación después de que hayan hablado de ella en un programa y Verónica nunca se presentó, fue Mario Baudry que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que se dijo”, comenzó diciendo al aire.

“Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar. Y supuestamente, eso estaba ok”, agregó, dejando en claro que los hijos de Diego parecían haber conciliado una tregua que no tuvo buen final.

“Lo que pasa es que después como que (a Verónica) le gana el odio que le tiene a mi mamá”, cerró la entrevistada, en una profunda entrevista en la que respondió todas las preguntas de Ángel de Brito y las angelitas.

CLAUDIA VILLAFAÑE LE ADVIRTIÓ A VERÓNICA OJEDA QUE IRÁ A LA JUSTICIA PARA QUE SE RECTIFIQUE

“Queremos hacer como ustedes que fueron allá, estuvieron en Europa, se contactaron con esta marca”, le dijo Ojeda. “No inventes, no inventes. Vas a tener que comprobar todo esto”, la desafió Claudia.

“Claro, a la Justicia. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a la Justicia, sí! ¿Sabés qué? Me cansa que sean tan hipócritas, Jorge. Me cansa que se hagan las buenas y no sean nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Y te lo digo y me hago cargo.”, explotó Verónica Ojeda.

“Me recontra acuerdo de todo, como cuando te pusiste los bigotes en Mar del Plata cargándome con tus hijas”, le recriminó la mamá de Dieguito. “No vayamos a lo viejo, dijimos que de eso no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja y sabés que las trucaste, y yo no digo nada”.

“¿Vos tenés pruebas? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Conmigo no, Claudia, porque te vas a chocar con un hierro grande”, la desafió Ojeda. “Sí porque se las mandabas a Diego desde el teléfono de Dieguito”, le contestó Claudia.