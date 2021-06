Fuerte análisis de Andrés Nara sobre las carreras de sus hijas Wanda y Zaira: "Ellas les deben a los medios los lugares en donde están”

Es sabido, a Wanda y Zaira Nara nunca les gustó que su papá, Andrés Nara, tomara protagonismo en los medios. De hecho, estuvieron peleados durante mucho tiempo por sus apariciones en TV. Y si bien en este último tiempo hubo un acercamiento seguido de reconciliación, él no está dispuesto a dejar de lado su carrera.

Feliz por su pronto debut como actor en una miniserie, El hostal del terror, Andrés reflexionó sobre cómo cree que sus hijas tomarán el hecho de que siga intentando potenciar su carrera en los medios. "Tienen sus razones, saben que no es mi rubro ni mi actividad estar en los medios. Entonces, obviamente, al verme de esta manera no les causa gracia”, admitió en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica).

En ese punto, lanzó una fuerte frase en referencia a las carreras de sus hijas. "Pero la realidad es que ellas les deben a los medios los lugares en donde están", añadió, sin vueltas.

Y se despidió remarcando que no le daría la espalda a una buena propuesta por priorizar su relación con las chicas. "¿Cómo yo no voy a respetar a los medios, si me piden estar, de alguna manera?”, cerró.

¿Qué dirán Zaira y Wanda?