La fuerte acusación de Estefi Berardi contra Laurita Fernández: "No me quiere y me parece horrible que me bloquée de su programa"

Cuando en LAM hablaban del debut de Nicolás Cabré y el mensaje que le había dejado Laurita Fernández, Estefi Berardi contó la interna que mantiene con la animadora de Bienvenidos a bordo que haría que la tengan prohibida de invitarla al ciclo que produce Guido Kazcka.

"Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa, a Bienvenidos a Bordo", contó, sorprendiendo a Ángel de Brito.

"¿Te bajó de su programa?", indagó el conductor."Me enteré que sí. Me querían invitar y ella dijo que no”, señaló, contra la exbailarina de ShowMatch con quien se peleó a fines del año pasado.

ESTEFI BERARDI CONTÓ POR QUÉ LAURITA FERNÁNDEZ LA “BAJÓ” DE BIENVENIDOS A BORDO

“Claramente no me quiere, me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas", reveló la también panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

Según contó, a Laurita le molestó una versión que Estefi contó acerca de un roce que habría tenido con la producción del ciclo de entretenimientos en el que trabaja. "Es algo personal, porque sé que a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella”, se lamentó.

“Siempre me llevé súper bien, pero a raíz de estas pavadas que conté... Yo tenía una re relación con ella", concluyó.