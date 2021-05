Fuerte aclaración de Adrián Pallares tras el enojo de Zaira Nara por los informes sobre su separación de Forlán: "Nadie se la agarró con ella"

A 10 años de dar vuelta la página amorosa con Diego Forlán, Zaira Nara y el exfutbolista volvieron a ser noticia, luego de que la modelo y conductora visitara Los Mammones y fuera consultada por la cancelación de su boda con el uruguayo.

Con el culebrón retro siendo debatido en los medios, Zaira no dudó en manifestar su enojo con Intrusos, no solo por sacar al aire a distintos periodistas del país vecino para que opinen de la ruptura, sino por la encuesta que el programa de América lanzó en Twitter. "¿Quién dice la verdad?", enunciaba la encuesta, pidiéndole a los usuarios de la red social que "retuiteen" si estaban a favor de Zaira o que le den "favorito" si confiaban en el testimonio de Forlán.

"Hay muchos fans de Zaira que se enojan. Ayer me decían (por las redes sociales) 'te va a volver todo lo que estás diciendo'. Chicos, hace tres días Zaira habló de esta historia". G-plus

Veinticuatro horas después del malestar de Nara, Adrián Pallares hizo una firme aclaración sobre el tema en Intrusos, antes de volver a debatirlo junto a Rodrigo Lussich y al comunicador uruguayo Luis Carballo.

"Esto no lo estamos contando nosotros, estamos sacando al aire a colegas que saben. Además, todos los que estamos acá estábamos ejerciendo el periodismo. Nadie se la agarró con ella". G-plus

"¡Cómo repercutió esta historia! Hay muchos fans de Zaira que se enojan. Ayer me decían (por las redes sociales) 'te va a volver todo lo que estás diciendo'. Chicos, hace tres días Zaira habló de esta historia. Ella fue la que contó su verdad. Y los del otro lado tienen derecho a decir 'no, así no fue'. Esto no lo estamos contando nosotros, estamos sacando al aire a colegas que saben y han vivido esta historia. Además, todos los que estamos acá estábamos ejerciendo el periodismo. Nadie se la agarró con ella", sentenció el conductor, defendiéndose de las críticas y de la bronca generada en Zaira Nara.