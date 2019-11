¡Fue al frente! El lance en vivo de una participante a Guido Kaczka: "Cuando te volvés a divorciar, me llamás"

Un divertido momento se dio en Otra noche familiar, el ciclo de Guido Kaczka. Una participante se confesó fanática del conductor y aprovechó su participación para arrinconarlo a puro piropo.

Fernanda, de 47 años, hasta se animó a bailar un clásico de Stevie Wonder con el animador. “Estoy grande Guido, tengo 47”, dijo la mujer. “¿Y estás en pareja?”, quiso saber Guido. “No… Vos sí, qué lástima”, fue el primer lance de la participante, acompañada por su hija.

“No me busques Guido”, le advirtió cuando el conductor se acercó a cantarle el hit I just call to say I love you. “No, no me busques dice, es tremenda”, comentó Kaczka.

"Vos sos encantadora y buena onda, y yo soy completamente vergonzoso. Vos sabés que, en general, me da una vergüenza", se sinceró Guido. “Sigo toda tu vida, desde la primera que digo bueno, agarro, y vino la segunda y...”, dijo la mujer, haciendo alusión a los matrimonios de Guido.

“¿Estás divorciada?”, le preguntó el animador. Y ella volvió a la carga: “Sí, esperándote”. “¿Hace cuántos años que estás divorciada?”, le consultó entonces él. “Y… desde Floricienta más o menos”, contestó ella con picardía. "¿Sabés qué? Yo te paso el WhatsApp y cuando vos te volvés a divorciar me llamás. Dios quiera que no, pero bueno”, completó la mujer.