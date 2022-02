Fue a Bienvenidos a bordo como “parecida” de Lali Espósito por consejo de su mamá: “Viste como son las madres”

En Bienvenidos a bordo Laurita Fernández sigue presentando a los parecidos de los famosos que se animan a cruzar la puerta para mostrarse frente al público.

Este martes, una joven llamada Flor llegó desde el barrio de Nuñez con su cabello teñido de amarillo y sorprendió a la conductora. “¿Sos Camila Cabello pero rubia?”, se animó a preguntarle con resultados negativos.

Otra de las panelistas optó por compararla con Nicki Minaj pero la participante dijo que su parecido solo coincidía con ella en el rubro de la música.

LAURITA FERNÁNDEZ DESCUBRIÓ EL PARECIDO CON LALI ESPÓSITO DE UNA PARTICIPANTE DE BIENVENIDOS A BORDO

“¡Es Lali Espósito!”, gritó Laurita y Flor le confirmó su sospecha. “Según mi madre. Viste como son las madres. Ellas tienen un ojo con el que te miran siempre genial”, le explicó.

“¿Y te dicen muchas veces que te parecés?”, quiso saber la conductora, intrigada por la actitud de la joven.

“Me lo dicen, pero yo no me veo. No es lo mismo aceptarlo, decir ‘sí’”, señaló la joven a la que le arreglaron el cabello en vivo para mostrar su parecido con Lali Espósito.