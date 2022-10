Fue a Bienvenidos a bordo como el doble de Fede Bal y lo confundieron con Diego Brancatelli

Volvió el juego de los parecidos a Bienvenidos a bordo y Laurita Fernández recibió este martes a un doble de su ex Fede Bal, al que ni ella mismo pudo reconocer en el primer intento, y al que confundieron con otros famosos.

El jurado, compuesto en esta ocasión por Hernán Drago, Majo Martino, César Juricich, Walter Queijeiro, y José María Muscari también tuvo problemas desde un inicio para reconocer al famoso que interpretaba el participante.

“Me dicen que me parezco, a veces si, a veces no. Depende de cómo estoy vestido y de la onda”, reconoció el participante.

EL DOBLE DE FEDE BAL DESPISTÓ A LOS JURADOS DE BIENVENIDOS A BORDO

“¿Sos Brancatelli?” quiso saber Laurita Fernández, en tanto que Queijeiro arriesgó: “Yo sé quién es. Es Jey Mammon”. Pero ninguno de los dos participantes tuvo el visto bueno del participante hasta que a Laurita le pareció ver algo familiar en el joven.

“Para mí se parece mucho de acá para abajo”, dijo la conductora, señalando las piernas del participante. “¡Hay que ser parecido de piernas! ¡Y miralo entero! ¡Entero! Es alguien con quien yo tuve mucho que ver”, agregó Laurita.

“¡Mirá la espalda! ¡Es igual!”, dijo Laurita, haciendo que el joven se de vuelta. “¿Sos Fede Bal?”, le preguntó finalmente la conductora al participante, y la respuesta fue, por supuesto, positiva de parte de él.