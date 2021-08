La frase sin filtro de Carmen Barbieri a Luis Ventura: "Por momentos me das hasta miedo"

La relación entre Carmen Barbieri y Luis Ventura no ha estado exenta de idas y vueltas. El periodista estuvo como invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) donde la conductora tuvo un momento de honestidad brutal.

“Por qué te veo tan bueno ahora y por momentos sos tan malo”, se despachó, sorprendiendo al conductor de Secretos verdaderos. “Por momentos me da hasta miedo. Pero lo digo de corazón. Lo quiero”, señaló la animadora.

“Te juro, aunque no me crean y van a decir que soy irónica. No lo soy. Lo quiero, de verdad que lo quiero. Me daba mucha bronca porque Santiago Bal, mi ex, hablaba con vos y yo no te podía ni mirar”, se sinceró, mientras que Ventura enmarcaba su pelea con ella. “En el medio había una historia, tuya con Moria Casán en ese momento. Yo estaba en el medio”, señaló.

“Vos sos muy amigo de Moria, pero no hay que tomar partido. No es River o Boca”, se quejó la actriz. “Yo no tomé partido. A mí cuando me tocaba dar información, la daba. Muchas veces perjudicaba a uno y beneficiaba al otro”, aseguró el ex Intrusos. “Perjudicaba siempre a Carmen, nunca a Mo”, lanzó sarcástica Carmen y él la siguió. “Dio la coincidencia”, aseguró, risueño mientras ella remataba con un “¡pero qué coincidencia, papi!”. ¡Se sacaron chispas!