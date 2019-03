El hermetismo de Nicole Neumann (38) sobre su separación de Matías Tasín (40) llegó a su final en las redes sociales. "Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie… ¡ni nadie me debe nada a mí!”, escribió la modelo desde las stories de Instagram. Luego, hizo referencia al rumor de que su ex habría tenido un affaire con la pareja de Luis Miguel (48), la corista Mollie Gould (19): "Y dudo que alguien arriesgue así una relación con El Rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B, ‘dejen cog… a la gente tranquila', che", lanzó picantísima, aludiendo a una famosa frase de Jimena Barón, ¡ex de su flamante ex! y con quien la top no tiene mucha onda.

Sin dar nombre directo, pero jugando sin filtro con la ironía, la blonda volvió a recurrir a Instagram para publicar un sugerente mensaje: "Caballo salvaje. No te confíes tanto de los halagos, recuerda que el hombre sólo acaricia al caballo para después montarlo", escribió Nicole sugestiva, a pocas horas de blanquear la ruptura con Tasín, con quien se había reconciliado en diciembre luego de un breve impasse.