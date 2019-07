El fin de semana pasado, Ángel de Brito abrió paso a un nuevo conflicto entre Nicole Neumann (38) y Mica Viciconte (30), tras compartir en Twitter un mensaje privado que le mandó una supuesta vecina de la exchica Combate y Fabián Cubero (40), denunciándola por ruidos molestos y por gritarles a las hijas de la modelo top y el futbolista, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

Con la grave acusación resonando en los medios, Viciconte aseguró que jamás trató de un modo hostil a las menores y no descartó iniciar acciones legales por daños y perjuicios. "No soy una persona que se maneja así en la vida. Sé cómo soy y si Fabi ve una situación, como las que dicen que pasan, jamás me lo permitiría. Yo no le levanto el tono a nadie… Yo sé que no es así, estoy tranquila", dijo en Intrusos. Luego, deslizó que detrás de la denuncia virtual habría una "mano negra" oculta.

"Mica dice que fue una amiga tuya la que hizo esto", le dijo el notero. Y ella respondió: "Es todo tan ridículo que ya me da gracia... Hay que ser descerebrados". G-plus

Preocupada por el tema, Neumann habló con el notero del programa de Jorge Rial sobre el delicado asunto. "Lo primero que hice fue hablar con mis hijas, me dijeron que no es así”, señaló la modelo top, pero sin cerrarle la puerta al tema.

Acto seguido, Gonzalo Vázquez le comentó: "Mica dice que fue una amiga tuya la que hizo esto" (aunque en realidad, la marplatense jamás lo aseguró). Y la reacción de Neumann fue irónica: "Ay, ¡por favor! Es todo tan ridículo que ya me da gracia. No tengo ni idea (quién fue). Tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para estas ridiculeces y circos mediáticos. Ni me metería en algo así, tan grave y con mis hijas en el medio. Hay que ser descerebrados… Es otra estupidez".