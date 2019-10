La frase de Iúdica a Virginia Gallardo, en medio de rumores de embarazo: "No digas nada porque hay que esperar al tercer mes"

En medio de la agenda de noticias pautada para este miércoles, en Intrusos deslizaron un rumor sobre Virginia Gallardo: la posibilidad de que esté esperando a su primer bebé junto a Martín Rojas, con quien se casó en junio pasado.

Así lo contó Adrián Pallares: "Ayer le pregunté a una altísima autoridad de este canal sobre alguien que trabaja acá, si estaba embarazada y me dijo 'ya lo consulto'. Lo consultó y me respondió 'nadie sabe nada'. Para mí está de 7 semanas".

Mariano Iúdica: "Hoy en Intrusos hablaban de que todos estaban mirando Polémica en el bar ayer, y todos coincidían en que podrías estar… No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir así que…". G-plus

Luego, Jorge Rial se encargó de develar el misterio: "Ayer estábamos viendo Polémica en el bar, la vimos a Virginia (Gallardo) sentada y todos la notamos rozagante, feliz, linda… y tetona. Parecería que está embarazada. Seguro que esta noche Mariano Iúdica le va a preguntar".

Fue entonces que, horas más tarde, el presentador le hizo la pregunta de rigor a su compañera en su programa: "Hoy en Intrusos hablaban de que todos estaban mirando Polémica en el bar ayer, y todos coincidían en que podrías estar… No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir, así que…".

Virginia Gallardo: "No voy a decir nada. Yo no miento". G-plus

"No voy a decir nada. Yo no miento", remarcó Gallardo, con cara pícara y sin dar mayores detalles sobre este rumor. Segundos más tarde, Iúdica quiso hacer una publicidad de un conocido protector solar y levantó sospechas al dirigirse a Virginia: “Para que no gastes el frasco entero cuando estés con toda la panza grande…", comentó, ante la risas cómplices de todos los presentes.

¿Mariano Iúdica mandó al frente a Virginia Gallardo?