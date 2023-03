Lali Espósito se emocionó al ser distinguida como Personalidad destacada de la Cultura

Después de haber llenado el estadio Vélez, Lali Espósito recibió este jueves a la tarde, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diploma que la nombra Personalidad destacada en el ámbito de la Cultura. Al final de la ceremonia cantó dos de sus hits: Diva y Soy.

cantó el himno en nuestro gran homenaje al fútbol. Es la mejor para representarnos en el mundo entero por su talento, por su creatividad y porque la quiero muchísimo”, dijo Cris Morena. En un video, varios famosos le dejaron a Lali emotivos mensajes . “Es un emblema,por su talento, por su creatividad y porque la quiero muchísimo”,

Por su parte, Adrián Suar sostuvo: “Hola Mariana, mejor conocida como Lali. Recuerdo cuando nos conocimos en ‘Solamente vos’ y yo dije esta piba ‘qué personalidad, tiene mucho más’. Tu manera de encarar las escenas, tu sentido del humor. Sos una persona muy talentosa".

QUÉ DIJO LALI AL SER DISTINGUIDA COMO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA Más sobre este tema De Peter Lanzani a Cris Morena, los invitados VIP de Lali en Vélez

“Gracias a todos los diputados por esto, que era impensado para mí. Uno puede pensar cosas de lo que para uno es el éxito o pequeños objetivos, pero uno no puede imaginar representar a las mujeres que admiro ni a los hombres con los que trabajo y todas las personas que me rodean".

“Obviamente, me emociono. No importa el proyecto ni los discos, Nuestro trabajo es emocionar al otro, generar empatía. Cuando yo era pequeña y escuchaba a grandes de la música, gracias a mi madre Majo, cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible: lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que podía”.

“Esto me excede, a mí me hizo la gente, Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”.

“No preparé un speech, por eso me fui por las ramas. Pero lo más importante para mí es alentar a los niños y niñas de Buenos Aires y de toda la Argentina, a alentarnos a luchas por sus sueños. Trabajar por eso. Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”.

Fotos: Móvilpress