La foto retro de Gimena Accardi en Instagram, a los 13 años: "Pensando en quién sabe qué"

Con la intención de sentirse cada vez más cerca de sus más de tres millones de seguidores, Gimena Accardi (34) compartió en Instagram una foto que los sorprendió y enterneció: posteó una imagen retro de cuando tenía 13 años, ¡hace ya más de dos décadas!

"Dejo por acá esta Gime de 13 años, pensando en quién sabe qué (1998)", escribió la actriz. En la postal, a la joven se la ve con su cabello al natural, mucho más oscuro al que luce ahora, pero con los rasgos muy similares a pesar del paso del tiempo.

Sus seguidores le regalaron una lluvia de likes e hicieron referencia a que parecería que el tiempo para Gime no pasa. "Estás igual a ahora", le comentó un usuario. "¡No cambiaste nada!", expresó otro.

A los 13, Gimena ya sabía que quería ser actriz y se sentía cómoda ante las cámaras. "Siempre me sentí muy empoderada. Trabajo desde que soy muy chica, hago lo que me gusta, en mi familia siempre se luchó para que yo tenga voz y voto, y que me haga respetar y me respeten", le supo contar a Ciudad.

¡Siempre bella!

