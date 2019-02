Embaraza de 8 meses, en la dulce espera de su primera hija, Dalma Maradona (31) realizó una producción de fotos para recordar para siempre este momento. La actriz compartió una foto de la sesión que hizo, donde aparece luciendo su pancita en un ambiente natural.

“La verdad es que me costo mucho decidirme para hacer estas fotos porque faltando un mes para que nazca me hija me siento... ¡muy explotada!”, contó la hija de Diego Maradona, mientras le agradecía a la fotógrafa la insistencia. “¡Muchos me decían que me haga fotos porque es un recuerdo muy lindo para mi hija y para mí! ¡Obvio que al padre no lo pudimos convencer, pero ahí estamos nosotras dos!”, comentó, contenta con el resultado final.

Hace unas semanas fue su hermana Gianinna Maradona (29) quien le dedicó un emotivo posteo en su red social, junto a una foto besando la pancita de Dalma: "Sé que me escuchás... ¡Soy tu tía, tu madrina y todo lo que vos quieras que sea en tu vida! ¡Te prometo risas y todo mi amor! ¡Inventemos juegos, bailemos juntas y disfrutemos de la vida! Pequeña de la tía, no te das una idea lo que ya te amo…".

¡Divina! Mirá la foto de Dalma Maradona, en la dulce espera.